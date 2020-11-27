Украина обновила список стран "красной" зоны

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. "Красный" список уменьшился на одну страну.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В "красной зоне" остаются Соединенные Штаты, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

По состоянию на 27 ноября в "красном списке" Украины находятся 38 стран. Неделей ранее таких стран было 39. При этом в "красную зону" попали Сербия.

Кроме того, в "зеленой зоне" оказались Великобритания, Нидерланды, Словакия, Испания, Бельгия, Монако.

Напомним, ранее Словения продлила срок действия комплекса карантинных мер на две недели.

Кроме того, в Греции продлили локдаун до 7 декабря. В стране число летальных случаев и госпитализаций в реанимации остается неизменно высоким после введения общенационального карантина.

Добавим, что правительство Грузии ввело локдаун в стране до конца января 2021 года.