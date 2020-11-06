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Україна відновила список країн "червоної" і "зеленої" зон: список

Новость на русском → Україна, П'ятниця 06 листопада 2020 15:27
Україна відновила список країн "червоної" і "зеленої" зон: список Фото: турист в масці (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. "Червоний" список зменшився на чотири країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, в "червону" зону увійшли Литва і Швеція. При цьому вийшли Багамські Острови, Коста-Ріка, Ірландія, Бахрейн, Ісландія, Кувейт.

Станом на 6 листопада в "червоному" списку України знаходяться 46 країн. Тижнем раніше таких країн було 50.

Відзначимо, при поверненні з "червоних" країн громадянам необхідно проходити самоізоляцію або робити тест на COVID-19.

Нагадаємо, також сьогодні в Україні оновили карантинне зонування. Так, країну розділили на дві зони. "Червоними" стали 13 обласних центрів. Інша країна залишилася "помаранчевої". "Зелених" і "жовтих" регіонів в Україні більше не залишилося.

Також повідомлялося, що Київ залишився в "помаранчевій" зоні, попри прогноз потрапляння в список до "червоним" регіонах.

Крім цього РБК-Україна писало, що Київ, Тернопіль, Вінниця, Сєвєродонецьк та Херсон знаходяться на межі потрапляння в "червону" зону карантину.

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