ЄС оновив список країн для відкриття зовнішніх кордонів
Фото: турист в аеропорту (freepik.com)
Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до списку не потрапила.
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.
При цьому в список був доданий Сінгапур.
На даний момент список виглядає так:
- Австралія,
- Нова Зеландія
- Руанда,
- Сінгапур,
- Таїланд,
- Уругвай,
- Південна Корея,
- Японія,
- Китай (за умови підтвердження взаємності).
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.
Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.
Крім того, міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.
Раніше повідомлялося про введення комендантської години у регіонах Італії.