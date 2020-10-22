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ЄС оновив список країн для відкриття зовнішніх кордонів

Новость на русском → Брюссель, Четвер 22 жовтня 2020 20:04
ЄС оновив список країн для відкриття зовнішніх кордонів Фото: турист в аеропорту (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до списку не потрапила.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.

При цьому в список був доданий Сінгапур.

На даний момент список виглядає так:

  • Австралія,
  • Нова Зеландія
  • Руанда,
  • Сінгапур,
  • Таїланд,
  • Уругвай,
  • Південна Корея,
  • Японія,
  • Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикан повинні розглядатися в якості резидентів ЄС у даній рекомендації.

Зазначимо, що востаннє ЄС оновлював список країн на початку серпня.

Крім того, міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті.

Раніше повідомлялося про введення комендантської години у регіонах Італії.

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