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Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу. З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 17 172 людини.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, показник смертності від коронавірусу в Україні становить 387 осіб на один мільйон населення. У Польщі цей показник становить 682, у Франції - 932, у Великобританії - 1004.

"Це досягнення, яке зроблено завдяки нашим медичним працівникам, провідним фахівцям, які першими створювали цей протокол (лікування від коронавірусу - ред.). Ми його постійно оновлювали, виходячи, в тому числі і з досвіду лікування в нашій країні", - додав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 10 136 нових випадків коронавірусу, померли - 275 пацієнтів. Також були госпіталізовані майже 3 тисячі осіб. Одужали при цьому 15 372 пацієнти.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 93% летальних випадків від COVID-19 в Україні припадають на групу людей старше 50 років. Найбільше підтверджених випадків зафіксовано людей від 30 до 69 років (75,5%).

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