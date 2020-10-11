Україна готується до нової хвилі COVID-19: Зеленський дав низку доручень

Україна готується до нової хвилі коронавірусу. Президент України Володимир Зеленський під час наради дав низку доручень для боротьби з пандемією.

Про це повідомив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький в Facebook.

Так, було прийнято рішення:

тимчасово перевести вищі навчальні заклади на дистанційне навчання;

осінні канікули в школах повинні початися до 15 жовтня, але точну дату визначать місцеві влади;

в "червоних" і "помаранчевих" зонах вводяться обмеження роботи закладів громадського харчування, ресторанів, клубів. Так, з 22:00 заклади повинні будуть закриватися.

Крім того, в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Для роботи в інфекційних відділеннях будуть залучені інтерни та студенти старших курсів медичних вузів.

Міністерство охорони здоров'я збільшить кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч за добу. Для цього уряд надав 260 млн гривень на збільшення кількості тестів на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн гривень на додаткову закупівлю реагентів та лабораторного обладнання.

Також президент доручив МОЗ збільшити запаси засобів індивідуального захисту і медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавіруса.

Крім того, Зеленський доручив підготувати відомчі лікарні та установи, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19, завдяки чому значно збільшитися кількість ліжкомісць.

Разом з тим президент доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцеві влади повинні обладнати 80% ліжкомісць з хворими COVID-19 подачею кисню.

В довершення Верховній раді пропонується розглянути зміни в закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Так, підприємців, установи та організації, які пропустили в громадське приміщення або громадський транспорт людей без масок, можуть почати штрафувати. Передбачається, що штраф буде збільшено до 3400-5100 гривень.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на сьогодні в чотирьох областях України хворими коронавірусом пацієнтами заповнені більше ніж 70% лікарняних ліжок.

Крім того, за добу в країні підтвердили понад 4,7 тисячі нових випадків COVID-19. Найбільше хворих зареєстровано у Харківській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.