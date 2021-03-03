Україна домоглася прориву в лікуванні COVID: стовбурові клітини відновлюють легені

Українські вчені домоглися прориву в лікуванні уражених COVID легенів методом введення стовбурових клітин. На сьогодні пройшов тільки перший етап клінічних досліджень, але його результаті оптимістичні.

Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

Повідомляється, що в Україні проводяться дослідження з лікування від важкої пневмонії, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2, стовбуровими клітинами.

У дослідженні взяли участь 13 пацієнтів (чоловіки у віці від 36 до 73 років) з двосторонньою пневмонією, сатурацією нижче 93% і важким перебігом хвороби. На другий тиждень після введення стовбурових клітин повністю відновилися легені у 4 з 13 пацієнтів.

На 24-му тижні у пацієнтів за результатами КТ відзначається позитивна динаміка відновлення легень. Тільки один пацієнт має ознаки фіброзу в одній частці однієї легені.

Між тим в контрольній групі з 15 пацієнтів, які не одержали клітинну терапію, один чоловік помер, а у семи виникло фіброзування легенів на восьмому тижні.

"Ці дані дозволяють стверджувати, що на сьогоднішній день застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом боротьби з фіброзним переродженням тканини легень внаслідок пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ Володимир Шаблій.

Також повідомляється, що клінічне дослідження проводиться у співпраці з Київською міською клінічною лікарнею № 4 та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.

"Для того, щоб отримати повноцінні дані про ефективність даного методу, спостереження за пацієнтами має тривати не менше року. Ми повинні порівняти віддалені результати ефективності застосування стовбурових клітин з методом лікування, затвердженим протоколом МОЗ. Дані спостереження на 24-му тижні після введення дозволяють зробити висновок, що метод застосування стовбурових клітин є не тільки безпечним, але й ефективним як у швидкості одужання пацієнтів, так і в запобіганні розвитку фіброзу легенів", - додав Шаблій.