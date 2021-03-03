ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна домоглася прориву в лікуванні COVID: стовбурові клітини відновлюють легені

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 14:29
Україна домоглася прориву в лікуванні COVID: стовбурові клітини відновлюють легені Фото: в Україні навчилися лікувати пацієнтів з COVID стовбуровими клітинами (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Українські вчені домоглися прориву в лікуванні уражених COVID легенів методом введення стовбурових клітин. На сьогодні пройшов тільки перший етап клінічних досліджень, але його результаті оптимістичні.

Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

Повідомляється, що в Україні проводяться дослідження з лікування від важкої пневмонії, яку викликає коронавірус SARS-CoV-2, стовбуровими клітинами.

У дослідженні взяли участь 13 пацієнтів (чоловіки у віці від 36 до 73 років) з двосторонньою пневмонією, сатурацією нижче 93% і важким перебігом хвороби. На другий тиждень після введення стовбурових клітин повністю відновилися легені у 4 з 13 пацієнтів.

На 24-му тижні у пацієнтів за результатами КТ відзначається позитивна динаміка відновлення легень. Тільки один пацієнт має ознаки фіброзу в одній частці однієї легені.

Між тим в контрольній групі з 15 пацієнтів, які не одержали клітинну терапію, один чоловік помер, а у семи виникло фіброзування легенів на восьмому тижні.

"Ці дані дозволяють стверджувати, що на сьогоднішній день застосування мезенхімальних стовбурових клітин є перспективним методом боротьби з фіброзним переродженням тканини легень внаслідок пневмонії, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ Володимир Шаблій.

Також повідомляється, що клінічне дослідження проводиться у співпраці з Київською міською клінічною лікарнею № 4 та Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського.

"Для того, щоб отримати повноцінні дані про ефективність даного методу, спостереження за пацієнтами має тривати не менше року. Ми повинні порівняти віддалені результати ефективності застосування стовбурових клітин з методом лікування, затвердженим протоколом МОЗ. Дані спостереження на 24-му тижні після введення дозволяють зробити висновок, що метод застосування стовбурових клітин є не тільки безпечним, але й ефективним як у швидкості одужання пацієнтів, так і в запобіганні розвитку фіброзу легенів", - додав Шаблій.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що метод лікування COVID-19 за допомогою стовбурових клітин досліджували в ОАЕ.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Україні почалася вакцинація від COVID. На сьогодні це єдиний ефективний метод профілактики і запобігання важких наслідків хвороби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ученые стволовые клетки COVID-19
NEWS
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
Карантин врятував Україну від італійського сценарію розвитку COVID, - Шмигаль
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК