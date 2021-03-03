Украина добилась прорыва в лечении COVID: стволовые клетки восстанавливают легкие

Украинские ученые добились прорыва в лечении пораженных COVID легких методом введения стволовых клеток. На сегодня прошел только первый этап клинических исследований, но его результате оптимистичные.

Об этом в Facebook сообщил Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Сообщается, что в Украине проводятся исследования по лечению от тяжелой пневмонии, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, стволовыми клетками.

В исследовании приняли участие 13 пациентов (мужчины в возрасте от 36 до 73 лет) с двусторонней пневмонией, сатурацией ниже 93% и тяжелым течением болезни. На вторую неделю после введения стволовых клеток полностью восстановились легкие у 4 из 13 пациентов.

На 24-й неделе у пациентов по результатам КТ отмечается положительная динамика восстановления легких. Только один пациент имеет признаки фиброзирования в одной доле одного легкого.

Между тем в контрольной группе из 15 пациентов, которые не получили клеточную терапию, один человек умер, а у семи возникло фиброзирование легких на восьмой неделе.

"Эти данные позволяют утверждать, что на сегодняшний день применение мезенхимальных стволовых клеток является перспективным методом борьбы с фиброзным перерождением ткани легких вследствие пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАНУ Владимир Шаблий.

Также сообщается, что клиническое исследование проводится в сотрудничестве с Киевской городской клинической больницей № 4 и Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.

"Для того, чтобы получить полноценные данные об эффективности данного метода, наблюдение за пациентами должно длиться не менее года. Мы должны сравнить отдаленные результаты эффективности применения стволовых клеток с методом лечения, утвержденным протоколом Минздрава. Данные наблюдения на 24-й неделе после введения позволяют сделать вывод, что метод применения стволовых клеток является не только безопасным, но и эффективным как в скорости выздоровления пациентов, так и в предотвращении развития фиброза легких", - добавил Шаблий.