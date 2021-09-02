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Україна не кидає у біді: розвідка показала відео спецоперації в Афганістані

Автор: Дмитро Левицький

Українські спецпризначенці провели в Афганістані спецоперацію по евакуації українців та іноземців. Головне управління розвідки опублікувало відео з уривками цієї спецоперації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ГУР.

На кадрах видно, як український спецназ супроводжує автомобілі з людьми до аеропорту Кабулу. Спецпризначенці проводили дії за межами аеропорту, на території, яку вже контролювали бойовики радикального руху "Талібан".

Жодна з інших евакуаційних місій, як зазначили в ГУР, не виходила за межі аеропорту. Цей вихід українських спецпризначенців дозволив швидко знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію.

"Нам вдалося досягнути приголомшеного результату - Україна посіла 8 місце за кількістю евакуйованих осіб серед Європейських країн - евакуйовано понад 700 осіб", - наголосили в розвідці.

Відео спецоперації в Афганістані:

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