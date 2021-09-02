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Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские спецназовцы провели в Афганистане спецоперацию по эвакуации украинцев и иностранцев. Главное управление разведки опубликовало видео с отрывками этой спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГУР.

На кадрах видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула. Спецназовцы проводили действия за пределами аэропорта, на территории, которую уже контролировали боевики радикального движения "Талибан".

Ни одна из других эвакуационных миссий, как отметили в ГУР, не выходила за пределы аэропорта. Этот выход украинских спецназовцев позволил быстро найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных на эвакуацию.

"Нам удалось достичь ошеломленного результата - Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди Европейских стран - эвакуировано свыше 700 человек", - отметили в разведке.

Видео спецоперации в Афганистане:

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АфганистанКабулГлавное управление разведки