Вдарять морози. Різке похолодання наближається до України: синоптики назвали дату

Після осіннього потепління, яке зараз триває, в Україні різко похолодає 26 жовтня. Температура повітря у Луганській області опуститься до -7 градусів вночі. В інших регіонах температура вночі буде коливатись від 0 до -4.

У західних областях вдень очікується +8+12, а вночі 0-2. У південних регіонах температура повітря вдень складе +8+11, а вночі -1+4. На півночі вдень прогнозують +6+9, а вночі -2-4.

У центральних областях синоптики прогнозують вдень +8+11, а вночі 0-4. На сході країни вдень буде +6+8, а вночі -2-7.