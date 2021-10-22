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Вдарять морози. Різке похолодання наближається до України: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україну йде нова хвиля похолодання з морозами. З 26 жовтня в східних областях температура повітря опуститься до -7 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Укргідрометцентр.

Після осіннього потепління, яке зараз триває, в Україні різко похолодає 26 жовтня. Температура повітря у Луганській області опуститься до -7 градусів вночі. В інших регіонах температура вночі буде коливатись від 0 до -4.

У західних областях вдень очікується +8+12, а вночі 0-2. У південних регіонах температура повітря вдень складе +8+11, а вночі -1+4. На півночі вдень прогнозують +6+9, а вночі -2-4.

У центральних областях синоптики прогнозують вдень +8+11, а вночі 0-4. На сході країни вдень буде +6+8, а вночі -2-7.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні: від заморозків до бабиного літа.

Зазначимо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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