Ударят морозы. Резкое похолодание приближается к Украине: синоптики назвали дату

В Украину идет новая волна похолодания с морозами. С 26 октября в восточных областях температура воздуха опустится до -7 градусов мороза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
После осеннего потепления, которое сейчас продолжается, в Украине резко похолодает 26 октября. Температура воздуха в Луганской области опустится до -7 градусов ночью. В других регионах температура ночью будет колебаться от 0 до -4.
В западных областях днем ожидается +8+12, а ночью 0-2. В южных регионах температура воздуха днем составит +8+11, а ночью -1+4. На севере днем прогнозируют +6+9, а ночью -2-4.
В центральных областях синоптики прогнозируют днем +8+11, а ночью 0-4. На востоке страны днем будет +6+8, а ночью -2-7.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные: от заморозков до бабьего лета.
Отметим, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.