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Вчені фіксують різке збільшення летальних випадків від COVID в Україні

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні в останні кілька днів різко збільшився зростання летальних випадків від коронавірусу. При цьому позитивну динаміку фіксують практично у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє Національна академія наук України.

Вчені відзначили, що зростання смертності не пов'язаний із затримками опублікування даних про коронавірус.

"Кількість летальних випадків почало повільно збільшуватися з середини лютого, а в останні кілька днів зростання за офіційною статистикою різко прискорився", - заявили в НАН.

Наголошується, що впевнене зростання кількості нових випадків фіксують у всіх регіонах, крім Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 5 336 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора госпіталізували 1410 осіб, летальних випадків - 162, одужали - 5194 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що динаміка поширення коронавірусу в Україні стала схожа на показники сусідніх країн - Польщі та Румунії.

Відзначимо, в Україні минулого тижня почалася вакцинація від коронавіруса. Станом на сьогодні, вакцинували майже 5 тисяч чоловік.

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