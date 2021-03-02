Ученые фиксируют резкое увеличение летальных случаев от COVID в Украине

В Украине в последние несколько дней резко увеличился рост летальных случаев от коронавируса. При этом положительную динамику фиксируют практически во всех регионах страны.
Ученые отметили, что рост смертности не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.
"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.
Отмечается, что уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 5 336 новых случаев коронавируса. При этом за вчера госпитализировали 1410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5194 пациентов.
Ранее РБК-Украина писало, что динамика распространения коронавируса в Украине стала похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии.
Отметим, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, вакцинировали почти 5 тысяч человек.