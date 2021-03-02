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Ученые фиксируют резкое увеличение летальных случаев от COVID в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в последние несколько дней резко увеличился рост летальных случаев от коронавируса. При этом положительную динамику фиксируют практически во всех регионах страны.

Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.

Ученые отметили, что рост смертности не связан с задержками опубликования данных о коронавирусе.

"Количество летальных случаев начало медленно увеличиваться с середины февраля, а в последние несколько дней рост по официальной статистике резко ускорился", - заявили в НАН.

Отмечается, что уверенный рост количества новых случаев фиксируют во всех регионах, кроме Запорожской, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине выявили 5 336 новых случаев коронавируса. При этом за вчера госпитализировали 1410 человек, летальных случаев - 162, выздоровели - 5194 пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что динамика распространения коронавируса в Украине стала похожа на показатели соседних стран - Польши и Румынии.

Отметим, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. По состоянию на сегодня, вакцинировали почти 5 тысяч человек.

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