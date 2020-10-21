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Діти

Учні "червоної зони" залишаться на дистанційному навчанні, - МОН

Автор: Дмитро Левицький

Формат навчання у закладах освіти буде залежати від епідемічної ситуації у населених пунктах. Школи у "червоній зоні" карантину після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, міністерство прагне забезпечити навчання дітей в повноформатному режимі, аде зараз ситуація складна та вимагає відповідальності.

"Діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту. Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде "червона зона", залишиться на дистанційному. На жаль", - наголосив т.в.о. міністра.

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Шкарлет додав, що міністерство намагатиметься після канікул забезпечити навчання учнів 1-4 класів в очному форматі, але учні 5-11 класів навчатимуться у змішаному або дистанційному форматах залежно від епідемічної ситуації.

"Ми розраховуємо на найкращий сценарій, але продовжуємо готуватися до різних викликів", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Міносвіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусом в Україні.

Крім того, нещодавно Міносвіти оновило вимоги до дистанційного навчання в Україні.

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