Транспорт під час локдауну зупиняти не будуть: Степанов пояснив чому

Міністерство охорони здоров'я не планує зупиняти роботу громадського транспорту після введення локдауну в Україні. У МОЗ вважають, що таке обмеження не вплине на епідемічну ситуацію.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як пояснив глава МОЗ, під час локдауну в громадському транспорті не виникатимуть так звані "години пік", тому порушень карантинних обмежень майже не буде.

"З точки зору епідеміології, ми не вважаємо, що це вплине на показники захворюваності - незакриття транспорту. Адже за таких умов у транспорті не буде "години пік" і всі будуть дотримуватися заходів, які у нас існують", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні точно буде введено, а зараз триває обговорення щодо дати.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві інфраструктури не виключали, що під час локдауну буде обмежено роботу громадського транспорту, однак зупиняти його поки не планують.

Додамо, вчені спрогнозували середню щоденну кількість нових хворих на коронавірус в Україні до середини грудня. Очікується, що захворюваність продовжить зростати.