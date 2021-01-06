Тернопіль знову бунтує. Відмовилися посилювати карантин з 8 січня

Тернопільська міська рада не буде посилювати карантин в місті з 8 січня. У міськраді вважають, що для цього нема потреби.

Відповідне рішення ухвалила 6 січня місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба Тернопільської міськради.

Як зазначили місцеві влади, протягом останніх днів у Тернополі не спостерігається зростання захворюваності COVID-19. При цьому знижується кількість інфікованих жителів, госпіталізацій, а також захворювань серед дітей і працівників навчальних закладів.

"Враховуючи це, комісія прийняла рішення не погіршувати з 8 січня карантин і не вводити ніяких додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Будуть діяти тільки ті протиепідемічні заходи, які були прийняті раніше", - заявив мер Тернополя Сергій Надал.

Він додав, що з 11 січня у всіх тернопільських школах продовжиться навчання.

"Учні молодших класів будуть відвідувати уроки в звичайному режимі, а школярі 5-11 класів - відповідно до змішаної форми навчання. Рекомендуємо також суб'єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати в звичайному режимі", - додав міський голова.

Нагадаємо, в грудні Тернопіль та ряд інших міст відмовлялися вводити в місті карантин вихідного дня.

Тоді прем'єр-міністру Денису Шмигалю довелося проводити повторну нараду з українськими мерами.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 січня в Україні можуть переглянути питання посилення карантину в країні.