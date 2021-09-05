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Температура повітря в Україні опустилася до 0 градусів: де похолодало

Автор: Дмитро Левицький

В Україну прийшли перші холоди. У Карпатах зафіксували похолодання до 0 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський, що розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, температура повітря опустилася до 0 градусів.

"Станом на 06:40 05 вересня 2021року на горі Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с., температура навколишнього середовища 0 градусів", - йдеться у повідомленні рятувального посту.

Нагадаємо, синоптики попереджали українців про заморозки наступного тижня.

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