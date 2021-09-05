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Температура воздуха в Украине опустилась до 0 градусов: где похолодало

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украину пришли первые холода. В Карпатах зафиксировали похолодание до 0 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, температура воздуха опустилась до 0 градусов.

"По состоянию на 06:40 05 сентября 2021 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер северо-западный, 2-3 м/с., температура окружающей среды 0 градусов", - говорится в сообщении спасательного поста.

Напомним, синоптики предупреждали украинцев о заморозках на следующей неделе.

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