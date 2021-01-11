Тарифні протести: що відбувається у містах України

Міста України охопили акції протесту проти зростання тарифів. Чого вимагають учасники протестів та що планує робити влада, в матеріалі - РБК-Україна.

Чому спалахнули протести

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Підвищився не тільки тариф на газ, але і на його постачання. Уряд також скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії до 31 березня 2021 року.

Саме зростання газових тарифів спровокувало акції протесту в містах країни. Мітингувальники вимагають знизити тарифи на газ та його постачання.

Де протестують

На акції протесту вийшли жителі Полтави, Чернівців, Прилук, Івано-Франківська та Долини, Львову, Одеси, Краматорська, Кропивницького, Мелітополя, Херсону та Вінниці.

Мітингувальники перекривають автодороги, зокрема, в Полтавській області блокували рух трасою "Київ - Харків", а у Долині перекривали в'їзд у місто. Також учасники протестів мітингують під будівлями облдержадміністрацій та міськрад та складають звернення до центральної влади зі своїми вимогами.

Як влада планує вирішувати проблему

Президент Володимир Зеленський на тлі протестів провів нараду з представниками Кабміну, на якій доручив уряду терміново вирішити питання тарифів для населення.

Кабмін представив президенту попередній план із суттєвого зниження тарифів на газ та встановлення справедливої ціни для споживача.

Крім того, в партії "Слуга народу" анонсували план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Цей план спочатку планують обговорити з прем'єром та керівником Міністерства енергетики.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, як сьогодні протестували проти зростання тарифів у містах країни.