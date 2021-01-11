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Тарифные протесты: что происходит в городах Украины

Новина українською → Украина, Понедельник 11 января 2021 16:49
Тарифные протесты: что происходит в городах Украины Фото: тарифный протест в Прилуках (val.ua)
Автор: РБК-Украина

Города Украины охватили акции протеста против роста тарифов. Чего требуют участники протестов и что планирует делать власть, в материале РБК-Украина.

Почему вспыхнули протесты

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Повысился не только тариф на газ, но и на его поставку. Правительство также отменило льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии до 31 марта 2021 года.

Именно рост газовых тарифов спровоцировал акции протеста в городах страны. Митингующие требуют снизить тарифы на газ и его поставки.

Где протестуют

На акции протеста вышли жители Полтавы, Черновцов, Прилук, Ивано-Франковска и Долины, Львова, Одессы, Краматорска, Кропивницкого, Мелитополя, Херсона и Винницы.

Митингующие перекрывают автодороги, в частности, в Полтавской области блокировали движение по трассе "Киев - Харьков", а в Долине перекрывали въезд в город. Также участники протестов митингуют под зданиями облгосадминистраций и горсоветов и составляют обращения к центральной власти со своими требованиями.

Как власть планирует решать проблему

Президент Владимир Зеленский на фоне протестов провел совещание с представителями Кабмина, на котором поручил правительству срочно решить вопрос тарифов для населения.

Кабмин представил президенту предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления справедливой цены для потребителя.

Кроме того, в партии "Слуга народа" анонсировали план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. Этот план изначально планируют обсудить с премьером и руководителем Министерства энергетики.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, как сегодня протестовали против роста тарифов в городах страны.

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Тарифные протесты: что происходит в городах Украины
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