Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на початку лютого

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирують партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готову підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, "Слуга народу" - 18,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2%, за партію "Батьківщина" - 12,2% респондентів.

Відзначимо, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.