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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на початку лютого

Автор: Олександр Білоус

Якби вибори до Верховної ради проходили на початку лютого 2021 року, то 5%-ий бар'єр подолали б чотири партії. Це політичні сили, які вже представлені в парламенті.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

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За даними опитування, найбільшу підтримку виборців отримали б:

  • партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 14,9% усіх опитаних або 22,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме),
  • партія "Опозиційна платформа - За життя" (відповідно 14,1% і 21,9%),
  • партія "Європейська солідарність" (відповідно 11,6% і 18,1%),
  • ВО "Батьківщина" - відповідно 7,5% і 10,3%.

Інші партії мають меншу підтримку виборців

Дослідження проведене Центром Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку лютого 2021 року лідирують партії "Опозиційна платформа - За життя", яку готову підтримати 18,9% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, "Слуга народу" - 18,6%. За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 15,2%, за партію "Батьківщина" - 12,2% респондентів.

Відзначимо, якби президентські вибори відбувалися на початку лютого 2021 року, найбільше голосів отримали три кандидати Володимир Зеленський, Юрій Бойко та Порошенко. У другому турі перемагає чинний президент.

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