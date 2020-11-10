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Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 11:42
Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

До парламенту потрапляють лише парламентські партії

Якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, за партію "Слуга народу" підтримують 27,9% респондентів.

Далі йдуть:

  • "Європейська Солідарність" - 21,2%,
  • "Опозиційна платформа - За життя" - 16,5%,
  • "Батьківщина" - 8,2%.

Також мають шанси потрапити в Раду партії "Сила і честь" (4,8%) та "Свобода" (3,9%).

Рейтинг решти партій менше 3%.

Якби вибори до Верховної ради відбулися наступної неділі, за яку політичну партію Ви б проголосували?

Свіжий рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради

Дослідження проведене Центром Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року серед 2020 по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори до Верховної ради вибори відбувалися у середині вересня 2020 року, до парламенту потрапили б п'ять партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мали "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Радикальна партія".

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 31,2% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

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