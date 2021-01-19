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Як студенти навчатимуться після локдауна: рекомендації МОН

Автор: РБК-Україна

Студенти після завершення локдауна в Україні 24 січня мають приступити до занять в очному або змішаному форматі. Це стосується здобувачів професійно-технічної, професійної перед вищою та вищої освіти.

Про це у Telegram повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти училищ, технікумів і вишів мають повинні продовжити навчання в змішаному форматі або очно.

"Вищі навчальні заклади, маючи широку адміністративну автономію і враховуючи епідситуацію у кожному окремому регіоні, самостійно будуть вирішувати, коли і в якій формі організовувати навчання", - зазначив Шкарлет.

Він також підкреслив, що студентську та учнівську практику необхідно організувати з обов'язковим дотриманням карантинних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярі випускних класів після локдауна повернуться до змішаної форми навчання.

Також стало відомо, що в Тернополі ввели канікули в школах до кінця жорсткого карантину.

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