Як студенти навчатимуться після локдауна: рекомендації МОН

Студенти після завершення локдауна в Україні 24 січня мають приступити до занять в очному або змішаному форматі. Це стосується здобувачів професійно-технічної, професійної перед вищою та вищої освіти.
Про це у Telegram повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.
За його словами, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації студенти училищ, технікумів і вишів мають повинні продовжити навчання в змішаному форматі або очно.
"Вищі навчальні заклади, маючи широку адміністративну автономію і враховуючи епідситуацію у кожному окремому регіоні, самостійно будуть вирішувати, коли і в якій формі організовувати навчання", - зазначив Шкарлет.
Він також підкреслив, що студентську та учнівську практику необхідно організувати з обов'язковим дотриманням карантинних заходів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярі випускних класів після локдауна повернуться до змішаної форми навчання.
Також стало відомо, що в Тернополі ввели канікули в школах до кінця жорсткого карантину.