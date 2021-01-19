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Как студенты будут учиться после локдауна: рекомендации МОН

Автор: РБК-Украина

Студенты после завершения локдауна в Украине 24 января должны приступить к занятиям в очном или смешанном формате. Это касается соискателей профессионально-технического, профессионального перед высшим и высшего образования.

Об этом в Telegram сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в смешанном формате или очно.

"Высшие учебные заведения, имея широкую управленческую автономию и учитывая эпидситуацию в каждом отдельном регионе, самостоятельно будут решать, когда и в какой форме организовывать обучение", - отметил Шкарлет.

Он также подчеркнул, что студенческую и ученическую практику необходимо организовать с обязательным соблюдением карантинных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники выпускных классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения.

Также стало известно, что в Тернополе ввели каникулы в школах до конца жесткого карантина.

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