ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов про заборону продажу іграшок та одягу: не через активніше поширення COVID

Новость на русском → Київ, Субота 09 січня 2021 11:41
Степанов про заборону продажу іграшок та одягу: не через активніше поширення COVID Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На час локдауна в Україні іграшки та одяг заборонили продавати в магазинах не через те, що нібито на них активніше поширюється COVID. Таке рішення було прийнято, щоб скоротити число покупців і контактів між ними.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вчора в інтернеті з'явилися публікації про продаж певних товарів, які заборонено на період посиленого карантину.

"Деякі трактування доходили до відвертого абсурду. По-перше, COVID не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках... Логіка тут зовсім в іншому", - заявив Степанов.

Він додав, що, наприклад, з 100 відвідувачів супермаркету тільки 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через інтернет.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, де під час локдауна можна "з легкістю" придбати сигарети.

Він також зазначив, що Україна не розглядає можливість використання російської вакцини для вакцинації населення від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство одежда Максим Степанов игрушки Локдаун
NEWS
Локдаун 2.0: причини, правила і терміни нових обмежень в Україні
Ирина Гамерскаяшеф-редактор відділу новин Локдаун 2.0: причини, правила і терміни нових обмежень в Україні
DAILY
Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому
Мілан Лєліч, Олег Черниш Свідома помилка. Що відомо про катастрофу рейсу МАУ над Тегераном рік потому