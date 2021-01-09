Степанов про заборону продажу іграшок та одягу: не через активніше поширення COVID

На час локдауна в Україні іграшки та одяг заборонили продавати в магазинах не через те, що нібито на них активніше поширюється COVID. Таке рішення було прийнято, щоб скоротити число покупців і контактів між ними.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вчора в інтернеті з'явилися публікації про продаж певних товарів, які заборонено на період посиленого карантину.

"Деякі трактування доходили до відвертого абсурду. По-перше, COVID не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках або батарейках... Логіка тут зовсім в іншому", - заявив Степанов.

Він додав, що, наприклад, з 100 відвідувачів супермаркету тільки 40 йдуть за продуктами або засобами гігієни. Таким чином, заборона на продаж побутової техніки, одягу та іграшок відразу значно скоротить кількість контактів, оскільки такі товари будуть більше купувати через інтернет.

Нагадаємо, раніше Степанов розповів, де під час локдауна можна "з легкістю" придбати сигарети.

Він також зазначив, що Україна не розглядає можливість використання російської вакцини для вакцинації населення від COVID.