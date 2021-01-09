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Де купити сигарети при локдауні: порада від голови МОЗ

Новость на русском → Київ, Субота 09 січня 2021 10:59
Де купити сигарети при локдауні: порада від голови МОЗ Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Під час локдауна в Україні "з легкістю" можна купити сигарети в кіосках. На кіоски не поширюються обмеження, оскільки вони не приймають відвідувачів.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Що стосується реалізації цигарок - ще одне питання, яким дуже стурбоване населення. Їх ви можете з легкістю придбати в кіосках, оскільки там прийом відвідувачів не здійснюється. Постанова не передбачає призупинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кавою, і сигаретами, і батарейками", - заявив Степанов.

Нагадаємо, тільки вчора в уряді наголосили, що продавати тютюнові вироби в супермаркетах під час локдауна не заборонено.

"Серед кодів КВЕД, які затверджено додатком до постанови №1236 та визначають перелік заборонених видів економічної діяльності під час "карантину зимових канікул", торгівля тютюновими виробами відсутня", - пояснили в Кабінеті міністрів.

У той же час РБК-Україна писало, що у перший день локдауна деякі супермаркети не продавали сигарети.

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