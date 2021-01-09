ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов о запрете продажи игрушек и одежды: не из-за активной передачи COVID

Новина українською → Киев, Суббота 09 января 2021 11:41
Степанов о запрете продажи игрушек и одежды: не из-за активной передачи COVID Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На время локдауна в Украине игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не из-за того, что якобы на них активнее распространяется COVID. Такое решение было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, вчера в интернете появились публикации о продаже определенных товаров, которые запрещены на период усиленного карантина.

"Некоторые трактовки доходили до откровенного абсурда. Во-первых, COVID не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках… Логика тут совсем в другом", - заявил Степанов.

Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета только 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит число контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

Напомним, ранее Степанов рассказал, где во время локдауна можно "с легкостью" купить сигареты.

Он также отметил, что Украина не рассматривает возможность использования российской вакцины для вакцинации населения от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество одежда Максим Степанов игрушки Локдаун
NEWS
Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине
DAILY
Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя
Милан Лелич, Олег Черныш Сознательная ошибка. Что известно о катастрофе рейса МАУ над Тегераном год спустя