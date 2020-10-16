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Степанов: для підтвердження коронавірусу не обов'язково мати позитивний ПЛР-тест

Автор: РБК-Україна

В Україні близько двох місяців пацієнтам з коронавірусом ставлять відповідний діагноз без позитивних ПЛР-тестів. Лікарі зважають на симптоматику.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, такий спосіб постановлення діагнозу "внесений до стандарту".

"За світовою статистикою, до 30% ПЛР-тестів є негативними за підтвердженого діагнозу "COVID-19". Це пов'язано з особливостями ПЛР-тестування і фізіологічними особливостями людини", - сказав Степанов.

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Раніше стало відомо, що станом на зараз для хворих на коронавірус в Україні відведено 35 тисяч лікарняних ліжок. Максимальна кількість ліжок, які можуть відвести для пацієнтів з COVID-19 - це 52 тисячі.

В Україні за минулу добу виявили 5062 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях та в Києві.

Тим часом Україна готується до нової хвилі COVID-19. Президент уже дав низку доручень, зокрема, про переведення університетів на дистанційне навчання.

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