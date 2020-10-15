В Україні 5062 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 5062 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень в Харківській, Донецькій областях та в Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Оновлено: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу зробили 38 491 тестування на коронавірус. Зокремо, зробили 30 334 ПЛР-тестів та 8 157 ІФА-тестів.

Найскладніша епідемологічна ситуація в Харківській області (+651), Києві (+445), Львівській області (+322), Тернопільській області (+222), Київській області (+227), Сумській області (+271), Донецькій області (+244).

З початку пандемії в Україні виявили 281 239 випадків коронавірусу. Зокрема, з кожним місяцем ситуація з вірусом погіршується. У ВОЗ прогнозують, що добовий приріст може перетнути 9 тисяч нових випадків уже до кінця року.

За минулу добу від COVID-19 одужала 951 людина (119 650 всього), а також 73 людини померли (5 302 всього).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину в Україні до кінця грудня. Також уряд рекомендує ввести шкільні канікули вже з сьогоднішнього дня.

Тим часом, Україна готується до нової хвилі COVID-19. Президент уже дав низку доручень, зокремо, про переведення університетів на дистанційне навчання.