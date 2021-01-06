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Степанов - "Медзакупівлям": МОЗ змінює компанію для закупки вакцин

Новость на русском → Київ, Середа 06 січня 2021 10:09
Степанов - "Медзакупівлям": МОЗ змінює компанію для закупки вакцин Фото: Максим Степанов (МОЗ)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин. Так він відреагував на заяви ДП "Медичні закупівлі України" про зупинку їхньої роботи.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

За його словами, МОЗ не може ставити під ризик забезпечення українців COVID-вакцинами.

"Найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин. Тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України, бо комусь хочеться писати дописи в соцмережах і отримувати якусь хвилинку слави", - заявив він.

Крім того, за його словами, ДП "Медзакупівлі" продовжують свою роботу, попри їхні заяви про зупинку. Він назвав це фейком.

"Підприємство працює у штатному режимі", - заявив він.

Раніше в "Медзакупівлях" заявили, що Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від коронавірусу для України.

Потім була заява, що один з виробників вакцини проти COVID-19 має намір відмовитися від ведення подальших переговорів з Україною.

Тим часом, в "Медзакупівлях" заявили, що робота державного підприємства заблокована. ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

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