Степанов: жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати "Спутник V"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що російську вакцину "Спутник V" в Україні не зареєструють за жодних умов. Глава МОЗ підкреслив, що жодні аргументи його не переконають.

Про це Степанов сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Щодо "Спутник V". Я уже неодноразово говорив: ні за яких обставин "Спутник V" не буде зареєстрований. Те, що стосується реєстрації в інших країнах - я вже говорив: в інших країнах Російська Федерація не забирала територію і не розв'язувала війну. І жодним аргументом ви мене не переконаєте зареєструвати цю вакцину", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V".

Як писало РБК-Україна, Єврокомісія заявила, що не веде переговори про покупку російської вакцини. На сьогодні "Супутник V" затверджений в Угорщині, Словаччині та Чехії. Потрібна ще одна країна, щоб Брюссель почав централізовані переговори.