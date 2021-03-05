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Степанов: ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать "Спутник V"

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что российскую вакцину "Спутник V" в Украине не зарегистрируют при каких условиях. Глава Минздрава подчеркнул, что никакие аргументы его не убедят.

Об этом Степанов сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"О "Спутник V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - подчеркнул министр.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V".

Как писало РБК-Украина, Еврокомиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины. На сегодня "Спутник V" утвержден в Венгрии, Словакии и Чехии. Нужна еще одна страна, чтобы Брюссель начал централизованные переговоры.

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Новости Украины Максим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус
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