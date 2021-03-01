RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов про низькі показники вакцинації: план не зірвано

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив низькі показники вакцинації від коронавірусу на першому етапі в Україні. Він стверджує, що план щодо COVID-вакцинації не зірвано.

Про це йшлося в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Як пояснив міністр, частина медичних працівників відмовляються робити щеплення від COVID-19, оскільки нещодавно перехворів на коронавірус та мають антитіла.

"Звичайно ж він (план - ред.) не зірваний. У нас є багато медиків. На першому етапі ми вакцинуємо медиків, які працюють в COVID-лікарнях, а багато хто з них перехворів, і перехворів менш ніж 6 місяців тому і мають антитіла. Вони вважають, що хочуть вакцинуватися пізніше, щоб це був дійсно захист", - сказав він.

Степанов додав, що також є відсоток медиків, які не хочуть вакцинуватися через власні погляди.

"Є частина людей, які не виявляють бажання. Медпрацівники з одного боку наші герої, а з іншого - такі ж люди, які мають свої думки", - додав міністр.

Також глава МОЗу пов'язав малу кількість щеплень з тим, що початок вакцинації припав на завершення тижня та вихідні.

Нагадаємо, за минулі вихідні в Україні зробили 90 щеплень від коронавірусу. Всього за минулий тиждень вакцинувався від коронавірусу 3141 українець.

Як писало РБК-Україна, у МОЗ пообіцяли, що до кінця цього тижня кількість COVID-вакцинацій збільшать до понад 11 тисяч.

Додамо, для того, щоб уникнути псування вакцини від коронавірусу, в Україні дозволили щеплювати громадських діячів поза чергою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинаціявакцина від коронавірусу
Читайте також
COVID-вакцинація в Україні: скільки грошей з бюджету піде на щеплення в 2021 році
В Україні змінили план вакцинації: Зеленського і чиновників прищеплять позачергово
Прогноз погоди