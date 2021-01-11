Степанов назвав мету жорсткого карантину

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав головні цілі введення жорсткого карантину в Україні. Серед них обмеження контактів і зниження тиску на систему охорони здоров'я перед спалахом захворюваності на грип.

Про це Степанов заявив на брифінгу.

За його словами, під час новорічних свят було велика кількість контактів між людьми, які в звичайному житті не перетинаються. При цьому населення мало досить велику мобільність.

"У нас були свята, які передбачали великі скупчення людей на новорічних ялинках, під час інших святкувань. У нас було переміщення громадян. Всі ці дії передбачають велику кількість контактів. І як наслідок цього великої кількості контактів збільшується ризик інфікування", - сказав Степанов.

У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров'я прогнозують зростання захворюваності після новорічних свят.

"Ми прогнозуємо збільшення кількості інфікованих. При цьому у нас сезонно збільшується кількість хворих на грип. На цьому і на наступному тижні ми будемо відстежувати збільшення кількості хворих на грип", - заявив міністр.

Він додав, що грип є сезонним захворюванням, яке має подібні до коронавірусу ускладнення і також передає повітряно-крапельним шляхом.

"Важкі хворі також потребують госпіталізації. Це може привести до досить напруженої ситуації. Тому, щоб цього не було, ми стратегічно ввели карантин з 8 по 24 січня включно", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили найменше нових випадків COVID-19 за останні три місяці - захворіли 4288 осіб.

Зазначимо, з 8 по 24 січня в Україні діє жорсткий карантин. Про те, що дозволено, а що під забороною в цей період - у матеріалі РБК-Україна.