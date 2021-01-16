Старт COVID-вакцинації запланований на середину лютого. Щеплення отримають 367 тисяч осіб

Моз розраховує почати вакцинацію від коронавірусу в середині лютого. На старт планують вакцинувати 367 тисяч чоловік.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла член фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками онлайн-зустрічі фракції з головою МОЗ Максимом Степановим.

Він розповів нардепам, що почнуть вакцинувати препаратами китайського розробника Sinovac і Pfizer. Китайці повинні поставити 700 тисяч доз, а американський розробник - 210 тисяч в рамках механізму COVAX.

На першому етапі будуть щеплені медики, які безпосередньо лікують пацієнтів з COVID-19, військові в зоні ООС, а також пацієнти та соціальні працівники у геріатричних пансіонатах.

Другий етап вакцинації, більш ймовірно, буде стартувати в кінці березня – це 2,5 млн осіб. Туди входять люди похилого віку, з супутніми захворюваннями та інші медпрацівники.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.

Також у МОЗ підкреслили, що дані щодо ефективності вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac в Бразилії, Туреччини та Індонезії ще не остаточні.