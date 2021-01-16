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Старт COVID-вакцинации запланирован на середину февраля. Прививку получат 367 тысяч человек

Автор: Владислав Красинский

Минздрав рассчитывает начать вакцинацию от коронавируса в середине февраля. На старте планируют вакцинировать 367 тысяч человек.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым.

Он рассказал нардепам, что вакцинировать начнут препаратами китайского разработчика Sinovac и Pfizer. Китайцы должны поставить 700 тысяч доз, а американский разработчик - 210 тысяч в рамках механизма COVAX.

На первом этапе будут привиты медики, которые непосредственно лечат пациентов с COVID-19, военные в зоне ООС, а также пациенты и социальные работники в гериатрических пансионатах.

Второй этап вакцинации, более вероятно, будет стартовать в конце марта – это 2,5 млн человек. Туда входят пожилые люди, с сопутствующими заболеваниями и остальные медработники.

Ранее стало известно, что Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

Также в Минздраве подчеркнули, что данные по эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac в Бразилии, Турции и Индонезии еще не окончательные.

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