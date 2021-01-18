Стало відомо, чому не видають бебі-бокси для новонароджених

Міністерство соціальної політики заявляє, що вживає заходів для прискорення видачі "пакунків малюка". Затримка пов'язана зі зміною організації, що їх закуповує.

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит РБК-Україна.

У відповіді міністерство не надало інформацію про кількість бебі-боксів у київських пологових будинках і терміни їх видачі. За даними РБК-Україна, станом на 18 січня "пакунки малюка" відсутні майже у всіх пологових будинках столиці, і породіллям пропонують не чекати і отримувати монетизовану допомогу.

Міністерство нагадує, що закон про видачу бебі-боксів набув чинності 24 жовтня 2020 року, але до 31 грудня за їх закупівлю та видачу відповідало Управління ООН. З 1 січня 2021 року закупівля мала здійснюватися у відповідності з законом "Про публічні закупівлі".

При цьому зазначено, що проектну угоду з Управлінням ООН Міністерство соціальної політики підписало тільки 30 грудня, а закупівля "пакунків малюка" була здійснена 31 грудня.

Мінсоцполітики заявляє, що на сьогодні Національна соціальна служба "уточнює адреси поставок" бебі-боксів в районні центри соцзабезпечення для видачі сім'ям, в яких діти народилися у період з 24 по 31 грудня.

Решту "пакунків малюка" розподілять по пологовим будинкам і перинатальним центрам. Коли це буде зроблено, Мінсоцполітики не повідомляє.

"Мінсоцполітики приймаються всі необхідні заходи для прискорення доставки пакунків малюка", - йдеться у відповіді на запит.

Крім того, міністерство запевняє, що дало доручення обласним адміністраціям і соцслужбам проінформувати населення про орієнтовні терміни поставок бебі-боксів.

Нагадаємо, ще в листопаді Кабінет міністрів відновив видачу "пакунків малюка" в натуральній і грошовій формі.

Зазначимо, з вересня 2020 року змінився порядок отримання грошей за "пакунок малюка".