Уряд відновив видачу "пакунку малюка"

Допомога на дитину видаватиметься в натуральній формі, а у разі неможливості - в грошовій

Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо забезпечення дитини при народженні одноразовою натуральною допомогою "пакунок малюка". Видача була призупинена через рішення Антимонопольного комітету.

Постанова ухвалена під час засідання уряду 25 листопада.

Згідно з постановою, "пакунок малюка" видається в пологовому будинку на кожну народжену дитину; у разі відсутності - в управлінні соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача.

Постановою надається можливість як виняток, виплачувати грошову компенсацію "пакунку малюка" на дітей, які народилися в період із 24.10.2020 по 01.07.2021, у разі неотримання протягом 30 днів з дня народження дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" з незалежних від отримувача причин.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, Антимонопольним комітетом України 30 червня ухвалено рішення скасувати процедуру закупівлі одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Водночас Верховною радою 30 вересня ухвалено зміни до закону "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", яким відновлюється надання батькам одноразової натуральної допомоги.

Законом про держбюджет на 2020 рік передбачено видатки в розмірі 1 239 631,9 тис. грн на одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка" для 331 тис. сімей. Станом на залишок коштів становить 739 631,9 тис. гривень. Реалізація акта у жовтні - грудні 2020 року потребуватиме 316 965,00 тис. гривень. У 2021 році реалізація акта потребуватиме фінансування з державного бюджету у розмірі 1,751 млрд гривень.

Відзначимо, з 1 вересня в Україні почав працювати новий механізм отримання грошової компенсації одноразової допомоги "пакунок малюка".

Нагадаємо, Верховна рада відмовилася від монетизації "пакунку малюка" і залишила його в натуральному вигляді. Проте з літа 2021 року батьки зможуть отримати гроші замість допомоги в натуральному вигляді.