МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, якщо вони захочуть

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство може надати доступ до вакцин від коронавірусу 21 млн громадян. Однак українці поки що не дуже готові вакцинуватися.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"Майже 21 млн - ті чотири етапи, ті громадяни, які знаходяться у групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини. Якщо ми говоримо про 21 млн, то до осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть", - запевнив Степанов.

Глава МОЗ підкреслив, що зараз безкоштовно вакцинуватися готові менше ніж 50% населення України.

"Є проблема - кількість людей, яка готова до вакцинації. Я думаю, що ви бачили цифри соціологічних досліджень, що на сьогодні майже 43-45% людей, які готові до безкоштовної вакцинації", - сказав міністр.

Так, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в країні мають намір щомісяця робити по 5 млн щеплень від коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я наступного тижня запустить інформаційний портал про вакцинацію від коронавірусу. Відбудеться запуск першої версії ресурсу.

Як писало РБК-Україна, в країні планують почати вакцинацію орієнтовно з 15 лютого. Вона пройде в п'ять етапів.