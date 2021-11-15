Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг: синоптики назвали дату

Перший сніг у Києві випаде 19 листопада 2021 року.

Очікується, що разом зі снігом буде дощ. Крім того, така погода буде ще в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

На заході температура повітря складе +2+7, а вночі до +4. У північних областях вдень +1+3, а вночі -1+1. У центрі країни вдень +2+4, а вночі -1+2. На сході вдень +2+4, а вночі -1-3. Південні області чекає така погода: вдень +7+9, а вночі +1+4.