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Стало відомо, коли в Києві випаде перший сніг: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві випаде перший сніг на цьому тижні. Синоптики прогнозують дощ зі снігом 19 листопада 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр синоптиків України.

Перший сніг у Києві випаде 19 листопада 2021 року.

Очікується, що разом зі снігом буде дощ. Крім того, така погода буде ще в Житомирській, Київській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

На заході температура повітря складе +2+7, а вночі до +4. У північних областях вдень +1+3, а вночі -1+1. У центрі країни вдень +2+4, а вночі -1+2. На сході вдень +2+4, а вночі -1-3. Південні області чекає така погода: вдень +7+9, а вночі +1+4.

Нагадаємо, синоптики попередили про туман по всій Україні.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на сьогоднішній день.

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