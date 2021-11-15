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Стало известно, когда в Киеве выпадет первый снег: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве выпадет первый снег на этой неделе. Синоптики прогнозируют дождь со снегом 19 ноября 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр синоптиков Украины.

Первый снег в Киеве выпадет 19 ноября 2021 года.

Ожидается, что вместе со снегом будет дождь. Кроме того, такая погода будет еще в Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

На западе температура воздуха составит +2+7, а ночью до +4. В северных областях днем +1+3, а ночью -1+1. В центре страны днем +2+4, а ночью -1+2. На востоке днем +2+4, а ночью -1-3. Южные области ожидает такая погода: днем +7+9, а ночью +1+4.

Напомним, синоптики предупредили о тумане по всей Украине.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на сегодняшний день.

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