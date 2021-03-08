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У США заявили про прорив в лікуванні COVID експериментальним препаратом

Автор: РБК-Україна

У США в ході тестування експериментального препарату домоглися проміжних успіхів у лікуванні COVID-19. Ліки молнупіравір продемонстрували високу ефективність на ранній стадії хвороби.

Про це йдеться в заяві американського виробника ліків Merck, передає USA Today.

Повідомляється, що розроблений спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics молнупіравір показав швидке зниження рівня інфекційного вірусу у пацієнтів на ранній стадії COVID-19.

Препарат протестували більше ніж на 200 госпіталізованих пацієнтах, і у всіх них було більш швидке зниження рівня заразності вірусу, ніж у пацієнтів у групі плацебо.

За словами провідного дослідника Медичної школи Університету Північної Кароліни Уильямиа Фішера, результати є багатообіцяючими, але їх повинні підтвердити додаткові дослідження.

Зазначимо, молнупіравір - це експериментальний противірусний препарат, активний при пероральному прийомі, розроблений для лікування грипу.

Нагадаємо, раніше українські вчені домоглися прориву в лікуванні COVID методом стовбурових клітин.

До цього відновлення легенів методом стовбурових клітин вивчали в ОАЕ.

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Новини України Сполучені Штати АмерикилечениеCOVID-19
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