У США заявили про прорив в лікуванні COVID експериментальним препаратом

У США в ході тестування експериментального препарату домоглися проміжних успіхів у лікуванні COVID-19. Ліки молнупіравір продемонстрували високу ефективність на ранній стадії хвороби.

Про це йдеться в заяві американського виробника ліків Merck, передає USA Today .

Повідомляється, що розроблений спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics молнупіравір показав швидке зниження рівня інфекційного вірусу у пацієнтів на ранній стадії COVID-19.

Препарат протестували більше ніж на 200 госпіталізованих пацієнтах, і у всіх них було більш швидке зниження рівня заразності вірусу, ніж у пацієнтів у групі плацебо.

За словами провідного дослідника Медичної школи Університету Північної Кароліни Уильямиа Фішера, результати є багатообіцяючими, але їх повинні підтвердити додаткові дослідження.

Зазначимо, молнупіравір - це експериментальний противірусний препарат, активний при пероральному прийомі, розроблений для лікування грипу.