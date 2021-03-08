В США заявили о прорыве в лечении COVID экспериментальным препаратом

В США в ходе тестирования экспериментального препарата добились промежуточных успехов в лечении COVID-19. Лекарство молнупиравир продемонстрировало высокую эффективность на ранней стадии болезни.

Об этом говорится в заявлении американского производителя лекарств Merck, передает USA Today .

Сообщается, что разработанный совместно с биотехнологической компанией Ridgeback Biotherapeutics молнупиравир показал быстрое снижение уровня инфекционного вируса у пациентов на раней стадии COVID-19.

Препарат протестировали более чем на 200 госпитализированных пациентах, и у всех них было более быстрое снижение уровня заразности вируса, чем у пациентов в группе плацебо.

По словам ведущего исследователя Медицинской школы Университета Северной Каролины Уильямиа Фишера, результаты являются многообещающими, но их должны подтвердить дополнительные исследования.

Отметим, молнупиравир - это экспериментальный противовирусный препарат, активный при пероральном приеме, разработанный для лечения гриппа.