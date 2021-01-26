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У США вимагають видалити Telegram з Google Play

Автор: Анастасия Рокитна

Колишній посол США в Марокко Марк Гінзберг і очолювана ним некомерційна організація Coalition for a Safer Web подали позов до Alphabet, материнської компанії Google. Вони вимагають видалити месенджер Telegram з магазину Google Play.

Про це повідомляє Bloomberg.

За його словами, Telegram використовується для поширення загроз, а також заохочення та координації насильства на грунті расизму. Він навів приклади таких постів після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, а також інавгурації нового президента США Джозефа Байдена

У позові також йдеться, що Telegram використовується для продажу наркотиків. Гінзберг звинувачує Telegram в сприянні поширенню ідей антисемітизму.

Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що модератори месенджера Telegram заблокували сотні публічних закликів до насильства у США. Адміністрація месенджера уважно стежить за ситуацією з заворушеннями в США.

Дуров запевнив, що адміністрація месенджера продовжує обробляти повідомлення від користувачів, а також активно видаляє контент, який прямо підстрікає до насильства.

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