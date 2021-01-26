UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США требуют удалить Telegram из Google Play

Автор: Анастасия Рокитна

Бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг и возглавляемая им некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подали иск к Alphabet, материнской компании Google. Они требуют удалить мессенджер Telegram из магазина Google Play.

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Telegram используется для распространения угроз, а также поощрения и координации насилия на почве расизма. Он навел примеры таких постов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также инаугурации нового президента США Джозефа Байдена

В иске также говорится, что Telegram используется для продажи наркотиков. Гинзберг обвиняет Telegram в способствовании распространению идей антисемитизма.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что модераторы мессенджера Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию в США. Администрация мессенджера внимательно следит за ситуацией с беспорядками в США.

Дуров заверил, что администрация мессенджера продолжает обрабатывать сообщения от пользователей, а также активно удаляет контент, прямо подстрекающий к насилию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Telegram