Список країн "червоної зони" істотно змінився: деталі

Зокрема, незважаючи на те, що "червоний список" на сьогодні налічує 71 країну, насправді близько 20 країн перемістилися з одного переліку в інший.

Таким чином, в "зелену зону" перейшли Демократична республіка Конго, Гвінея, Лесото, Есватіні, Казахстан, Азербайджан, Киргизія, Німеччина, Греція, Ісландія, Китай, Еквадор, Камбоджа, Куба, Туніс, Гана, Габон, Коморські острови, Бангладеш, Мадагаскар, Ямайка, Ефіопія та Беліз.

В "червону зону" перейшли Білорусь, Болгарія, Грузія, Кіпр, Австрія, Угорщина, Ізраїль, Естонія, Латвія, Франція, Ірландія, Йорданія, Колумбія, Чилі, Барбадос, Бахрейн, Антигуа і Барбуда, Болівія, Ботсвана і Малайзія.

Фото: країни "червоної зони"

Якщо людина прибуває до України з країн "зеленої зони", то карантин проходити не треба. Якщо з "червоної зони" - потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблений не раніше, ніж за дві доби до приїзду.