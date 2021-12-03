RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується до 15 градусів морозу

Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 4 грудня в Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У горах погода не сприятиме відпочинку, тому на ці вихідні рятувальники радять вам спланувати інший вид дозвілля", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що в ніч на 4 грудня в Закарпатті очікується зниження температури до -5 -10 градусів, а в горах місцями до -15 морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Вона очікується 3 і 4 грудня в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Відзначити, в Україні 3 та 4 грудня очікується ожеледь на дорогах. Водіїв закликали бути обережними та уважними.

Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних очікується холодна погода, місцями зі снігом.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарпатыДСНС