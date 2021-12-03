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Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання: прогноз

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 12:54
Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання: прогноз Фото: в Україні на вихідні похолодає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні на вихідні буде холодна, прогнозують мокрий сніг та морози. Опубліковано прогноз погоди на 4-5 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз на суботу

4 грудня в східних областях буде сильний дощ та сніг, а на півдні країни просто злива. В інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+3, а вночі -2-13,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі -2-6,
  • на сході вдень +2+8, а вночі 0+7,
  • на півдні вдень +2+9, а вночі -1+7,
  • у центрі вдень -1+5, а вночі -1-6.

Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання: прогноз

Прогноз на неділю

У чотирьох західних областях буде дощ зі снігом. А в інших регіонах сухо. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+4, а вночі -3-7,
  • на півночі вдень -1+2, а вночі -4-7,
  • на сході вдень +0+5, а вночі -1-6,
  • на півдні вдень +2+7, а вночі -2-5,
  • у центрі вдень -1+2, а вночі -4-6.

Мокрий сніг та морози. В Україну на вихідні прийде похолодання: прогноз

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