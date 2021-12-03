Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується до 15 градусів морозу

У ніч на 4 грудня в Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У горах погода не сприятиме відпочинку, тому на ці вихідні рятувальники радять вам спланувати інший вид дозвілля", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що в ніч на 4 грудня в Закарпатті очікується зниження температури до -5 -10 градусів, а в горах місцями до -15 морозу.