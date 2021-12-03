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Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується до 15 градусів морозу

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 20:04
Рятувальники закликали не ходити в гори: в Карпатах очікується до 15 градусів морозу Фото: у Карпатах очікуються морози до -15, рятувальники рекомендують не ходити в гори (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 4 грудня в Карпатах температура повітря опуститься до -15 градусів. У ДСНС просять мандрівників і місцевих жителів не ходити в гори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У горах погода не сприятиме відпочинку, тому на ці вихідні рятувальники радять вам спланувати інший вид дозвілля", - йдеться в повідомленні ДСНС.

У відомстві зазначили, що в ніч на 4 грудня в Закарпатті очікується зниження температури до -5 -10 градусів, а в горах місцями до -15 морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сніголавинну небезпеку в Карпатах. Вона очікується 3 і 4 грудня в Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Відзначити, в Україні 3 та 4 грудня очікується ожеледь на дорогах. Водіїв закликали бути обережними та уважними.

Як повідомляло РБК-Україна, на вихідних очікується холодна погода, місцями зі снігом.

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